DDoS-атака на державні вебресурси триває, але ситуація контрольована, - Держспецзв'язку

У РНБО завили про психологічний характер атаки і запевнили, що жодних фінансових втрат не було.

Наразі ситуація з DDoS-атакою на державні вебресурси контрольована, але атака триває.

Про це повідомив заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктор Жора, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ситуація повністю контрольована, атака триває. Середні показники потужності атаки, які фіксує Система захищеного доступу до мережі інтернет Держспецзв'язку досягають десятків Гбіт/с", - сказав Жора на брифінгу.

За його словами, Держспецзв'язку наразі фіксує цілий перелік технологій атак на вебресурси.

У Раді національної безпеки та оборони заявили про психологічний та інформаційний характер DDoS-атаки і запевнили, що жодних фінансових втрат не було.

"Національний банк України як один із суб'єктів забезпечення кібербезпеки спрацював на відмінно, втрат у фінансовій частині у нас не було жодних... Цю DDoS-атаку ми класифікуємо як інформаційно-психологічну. Не деструктивна, не атака, яка пошкодила інфраструктуру, а виключно, яка здійснювалася для впливу на населення: показати відсутність доступу до інформаційних електронних ресурсів, які надає держава і фінансові установи", - зазначив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк.

За його словами, ще вранці 15 лютого поширювалася інформація про те, що багатьом громадянам, переважно військовослужбовцям та працівникам правоохоронних органів, почали надходити смс-повідомлення, що ввечері не працюватимуть банкомати.

"Це вже була скоординована атака, щоб люди самі почали допомагати злочинцям здійснювати пасивну DDoS-атаку на ресурси – перевіряти свої активи, чи працює чи не працює, знімати кошти", - пояснив Демедюк.

"Жодних втрат, пошкоджень, викрадень не відбулося. Фінансова частина працює у стабільному режимі, енергетична сфера працює безперебійно, всі працюють у штатному режимі", - додав він.

Демедюк також пояснив, що коли сайт тієї чи тієї держустанови не працює, "це не означає, що щось не працює… іноді це відбувається примусово у зв'язку з протоколами дій, коли від'єднують ресурси для того, щоб могли промоніторити та завчасно виявити, знешкодити, локалізувати ту чи іншу атаку".

Нагадаємо, 15 лютого було вчинено потужну кібератаку на ряд урядових та банківських сервісів. Спостерігалися збої в роботі "Ощадбанку" та мобільного додатку "Приват24". "Впали" сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що команда "Дії відбила серію хакерських атак, які були здійснені з території чотирьох країн, зокрема – Росії. Національна поліція відкрила кримінальне провадження.

Востаннє масштабна кібератака на українські офіційні ресурси трапилася в ніч із 13 на 14 січня цього року. Тоді постраждали 22 сайти органів державної влади, 6 з яких завдали значної шкоди. 70 сайтів вимкнули за вказівкою правоохоронців.

Загалом, за даними Служби безпеки, у січні цього року було заблоковано 121 кібератаку на українські органи влади.