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Правоохоронці відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адмінбудівель, – Монастирський

При будь-яких спробах їх захоплення чи сепаратистських проявах силовики реагуватимуть миттєво,

Правоохоронці відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адмінбудівель, – Монастирський
Фото: sluga-narodu.com

Правоохоронці системи МВС відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адміністративних будівель.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомила пресслужба МВС.

При будь-яких спробах їх захоплення чи сепаратистських проявах в Україні, силовики реагуватимуть миттєво, зазначив міністр.

“Ми відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адмінбудівель, відділів поліції. Необхідні рішення будуть прийматися надзвичайно швидко. Ми не допустимо жодних сепаратистських проявів всередині країни на кшталт того, як в 2014 році це було в Харкові, Луганську, Донецьку. За будь-яких сценаріїв, якщо хтось подумає захопити адмінбудівлю – реакція правоохоронних органів буде миттєвою та жорсткою. Хто б це не був, новий “гіркін”, чи нова “штепа”, – зазначив очільник МВС України.

Нагадаємо, 14 лютого Монастирський заявив, що коли якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі – він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань.

15 лютого він повідомив, що ситуація на вулицях міст та сіл України є стабільною і контрольованою.

Особовий склад Національної поліції України переведено на посилений режим несення служби до 19 лютого 2022 року.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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