МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
Зеленський, Путін і гарантії безпеки
Зеленський, Путін і гарантії безпеки
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
ГоловнаСуспільствоПодії

​"Сьогодні буде критичний день з точки зору появи сотень фейків", - Монастирський

Міністр внутрішні справ закликав українців не піддаватися паніці через "апокаліптичні новини".

​"Сьогодні буде критичний день з точки зору появи сотень фейків", - Монастирський
Фото: скрин відео

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звернувся до українців щодо появи неправдивих новин, фейків та поширення панічних настроїв.

Відеозвернення з цього приводу опублікувала пресслужба МВС на сторінках Міністерства в соцмережах.

"Сьогодні буде критичний день з точки зору появи сотень фейків та неправдивих повідомлень", метою яких буде нагнітання страху та паніки серед нас. Через соцмережі будуть розганятися апокаліптичні новини на будь який смак. Саме тому сотні поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників, звернулись до українців, щоб показати на власному прикладі: ми захищаємо, а не панікуємо", - заявив Монастирський.

Він зазначив, що "Міністерство внутрішніх справ - надійний тил Збройних Сил України".

Співробітники підрозділів МВС записали декілька відеозвернень, у яких запевнили українців у своїй готовності захищати громадян та закликали зберігати спокій.

"Наша сила у єдності. Ми єдині і ми не боїмося. Ми продовжуємо захищати громадян України від надзвичайних подій і готові до дій за призначенням", "Сьогодні ми повинні згуртуватися і зберігати спокій та витримку. Ми готові до будь-який внутрішніх та зовнішніх загроз", - йдеться у зверненнях правоохоронців.

Нагадаємо, 14 лютого СБУ заявила про безпрецедентний вплив на український інформаційний простір. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей, повідомили в Службі безпеки.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також