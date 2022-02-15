Ситуація на вулицях міст та сіл України є стабільною і контрольованою, – Монастирський

Ситуація на вулицях міст та сіл України є стабільною і контрольованою. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

“За минулу добу не зафіксовано жодного порушення громадського порядку. Транспортна інфраструктура, енергетика, комунальні підприємства працюють у звичайному режимі”, – зазначив він.

Монастирський додав, що Міністерство внутрішніх справ є надійним тилом для Збройних сил України.

"Посилений режим роботи правоохоронців – це не додатковий привід для паніки, це про захист і повну готовність до будь-яких викликів", – сказав міністр.

Нагадаємо, до 19 лютого 2022 року особовий склад Національної поліції України переведено на посилений режим несення служби.

Зокрема збільшено кількість патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях і розгорнуто додаткові ситуаційні центри для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні.

Об’єкти критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування взято під охорону.