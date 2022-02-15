Національну поліцію до 19 лютого переведено на посилений режим несення служби

Планується розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні.

До 19 лютого 2022 року особовий склад Національної поліції України переведено на посилений режим несення служби.

Про це повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За словами глави відомства, це означає збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях та розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні.

Об’єкти критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування візьмуть під охорону.

“Для чого: щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян. Посилений режим поліції – це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!”, – сказав Клименко.

Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у неспокійний час, коли панують тривожні настрої, збільшується ймовірність зростання рівня злочинності.

CBS News повідомило з посиланням на американського посадовця, що російські військові підрозділи біля кордонів України зайняли "позиції для атаки". На вогневі позиції виведено деяку артилерію та ракетні установки великої дальності, які загрожують Україні.

Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що наразі Росія не створила наступальні ударні угруповання на жодній з ділянок поблизу українського кордону.