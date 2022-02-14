Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", - ЗМІ

Російські військові підрозділи біля кордонів України зайняли "позиції для атаки". На вогневі позиції виведено деяку артилерію та ракетні установки великої дальності, які загрожують Україні. Про це повідомляє CBS News з посиланням на американського посадовця.

За словами чиновника, деякі російські підрозділи покинули свої місця збору, де, як видно на супутникових знімках, транспорт був розміщений щільно один до одного, і починають рухатися на "атакувальні позиції".

Ці переміщення змінили розтановку сил, яка спостерігалася в неділю. Тоді деякі підрозділи покинули зони зборів, але ще не зайняли позиції, які можна було б розглядати як позиції для нападу.

Сполучені Штати вважають, що Росія атакуватиме Україну до кінця тижня, хоча поки невідомо, у якій формі це буде, сказав чиновник.

Як тільки почнеться російська атака, знання США про те, що відбувається, різко зменшиться. У американців не буде військ на землі і літаків-розвідників у повітрі, а російські кібератаки та радіоелектронна війна знищить комунікації.

Американські офіційні особи кажуть, що зараз Росія має 80% сил, які їй знадобляться для повномасштабного вторгнення, а решта на шляху. Понад 100 000 російських військ скупчено вздовж кордонів України — на сході, в Росії, і на півночі, в Білорусі.

Раніше американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела серед офіційних осіб США повідомляло, що нова агресія РФ проти України може розпочатися 15 лютого.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на кордоні з Україною перебуває 127 тисяч російських військових, але цього, на його думку, замало для наступу.