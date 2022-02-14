Зеленський заявив про розбіжності із Шольцом у позиціях щодо "Північного потоку-2"

"Ми чітко розуміємо, що це геополітична зброя, саме тому Україна потребує енергетичних безпекових гарантій".

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розбіжності в позиціях із канцлером Німеччини Олафом Шольцом щодо російського газогону "Північний потік-2".

Про це він розповів на брифінгу з нагоди візиту Шольца в Київ.

"Детально обговорили безпекові ризики, повʼязані з "Північним потоком-2". І тут ми маємо деякі розбіжності в оцінці. Я наголосив – наша позиція незмінна – ми розглядаємо "Північний потік-2" виключно через призму енергетичних та безпекових загроз для нас і регіону. Ми чітко розуміємо, що це геополітична зброя, саме тому Україна потребує енергетичних безпекових гарантій", – повідомив президент.

Шольц у відповідь на питання журналістів щодо санкцій та підкреслив готовність Німеччини до обмежувальних заходів проти Росії в разі нового вторгнення.

"Якщо ситуація настане – це будуть заходи, які матимуть серйозний вплив на Росію. Зараз йдеться про те, щоб запобігати ескалації, наша бесіда була дуже ціннною. Будуть представлені законопроєкти, щоб не було приводу з боку Росії, щоб вийти з цього положення блокування перемовин", – заявив він.

Зеленський під час брифінгу додав, що запропонував започаткувати стратегічний діалог в енергосфері, в межах якого будуть напрацьовані енергетичні гарантії.

"Важливо, щоб Німеччина стала гарантом продовження транзиту газу через Україну", – додав Володимир Зеленський.

Шольц підтвердив намір Німеччини наповнити конкретикою та фінансовою підтримку ініціативи зеленої трансформації в Україні. Україна готова запропонувати вигідну співпрацю.

Президент України також нагадав, що підтримує превентивні антиросійські санкції, а також розраховує на повноправне членство держави в Євросоюзі.

"Такий крок став би потужним сигналом підтримки геополітичного курсу нашого народу, визнаного законодавством і багатьма державами світу", – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, що Захід розглядає введення санкцій проти "Північного потоку-2" як інструмент стримування Росії від нового вторгнення в Україну. Днями президент США Джо Байден повідомив, що в разі наступу Росії "Північний потік-2" припинить своє існування.

Водночас превентивні санкції щодо газогону, які могли б бути введені без вторгнення, поки не розглядаються.

У січні Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що в разі нової агресії Росії проти України ФРН підтримає санкції проти газопроводу "Північний потік-2".