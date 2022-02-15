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Лавров вважає, що Росії варто продовжити консультації з Заходом

Глава російського МЗС вважає, що перемовини "далеко не вичерпані". 

Лавров вважає, що Росії варто продовжити консультації з Заходом
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає, що варто продовжувати консультації із Заходом, активізовані на тлі нової ескалації з російської сторони довкола України.

Лавров у вівторок заявив, що дипломатичні перемовини з Заходом "далеко не вичерпані", після того, як президент РФ Володимир Путін запитав, чи є сенс їх продовжувати, пише Insider.

"Я би пропонував продовжити та активізувати їх", – заявив глава МЗС щодо дискусій про пропоновані Росією "гарантії безпеки". 

Лавров також висловився стосовно вчорашніх слів посла України у Великобританії Вадима Пристайка щодо можливої зміни курсу на НАТО. Він сказав, що це "було б розумно", а відмова України від вступу до блоку дозволило б Європі "вдихнути чисте повітря". 

Нагадаємо, в січні США і НАТО провели раунди перемовин із РФ на тлі стягування військ до кордонів України та її ультиматумів про нерозширення НАТО за рахунок країн Східної Європи, зокрема України.

Альянс і Штати відкинули російські вимоги гарантувати, що Україна ніколи не зможе стати членом блоку, але висловили згоду на обговорення взаємного контролю над озброєнням. 

Євросоюз і НАТО надіслали в РФ офіційні відповіді щодо її "гарантій безпеки", але Росія відмовилась їх приймати. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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