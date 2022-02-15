«Конвой свободи»: чого домагаються далекобійники в Канаді

Прем'єр Трюдо пішов на виняткові заходи, щоб зупинити демонстрації – запровадив надзвичайний стан (без використання збройних сил країни) та заявив, що надасть право банкам без рішення суду заморожувати рахунки всіх, хто пов'язаний з протестами.

Влада не очікувала, що це рішення спровокує такий опір, адже, за статистикою, 80% канадців повністю вакциновані , а імунізація серед далекобійників перевищує 90%. Проте далекобійники, які відрізняються своєю крутою вдачею, виступили проти цього рішення, піднявши хвилю протестів по всій країні. Від провінції Альберта на заході акції почали ширитися на схід, охоплюючи інші регіони та міста.

Канадський прем'єр Джастін Трюдо зіткнувся з найсерйознішою кризою за понад шість років свого перебування при владі. Частина канадців, невдоволених політикою посилення карантинних заходів проти пандемії COVID-19, протестує по всій країні з вимогою скасувати їх. Жителі великих міст, підприємства, а також торгівля між США та Канадою – фактичні заручники цих протестів. Ініціювали їх водії-далекобійники , після того як 15 січня влада Канади запровадила обов'язкові тести і вакцинацію для водіїв, які перетинали кордон між Канадою та США. Незгодних з такими правилами обіцяли відправляти на двотижневий карантин.

Фото: EPA/UPG Далекобійники протестують у центрі Оттави, 8 лютого 2022 року.

Швидкому поширенню протесту допомогло те, що водії, сформувавши колони великовантажних автомобілів, прикрашених канадськими прапорами, почали роз'їжджатися по всій країні. «Конвой свободи» – так було названо цей рух, який також здобув прихильників у соціальних мережах і став важливою подією в житті невеликих містечок уздовж основних трас.

Канадські фермери тепло приймали «конвой свободи», безкоштовно заправляючи паливом величезні вантажівки, годували водіїв і давали їм гроші. За повідомленням канадської влади, на рахунки онлайнових платформ зі збору коштів для протестувальників за пару тижнів надійшли мільйони доларів, причому не лише з Канади, а й з-за кордону.

Протестувальників підтримали засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск і колишній президент США Дональд Трамп. Останній побачив у «конвої свободи» спосіб, як він висловився, відстоювання «американської демократії» та засудив Трюдо за руйнування Канади своїми карантинними заходами.

У міру наближення «конвою» до столиці країни, Оттави, вимоги водіїв ставали дедалі радикальнішими. Тепер вони вимагали повсюдного згортання карантинних обмежень, скасування обов'язкової вакцинації, носіння масок, зняття заборон на масові зібрання.

Фото: EPA/UPG

Спостерігачі зазначають, що протест підтримали переважно прихильники консервативних поглядів, які перебувають в опозиції до чинного ліберального уряду Трюдо. Самі демонстранти називають себе патріотами, «канадськими націоналістами» тощо, заявляючи, що протест лише частково пов'язаний з темою вакцинації, карантину та обмежень. Частина його лідерів та організаторів уже давно засвітилася на різних акціях проти емігрантів чи нацменшин.

Праворадикали в якийсь момент намагалися очолити «конвой свободи», проте, враховуючи досить строкатий склад водійської братії, ці спроби провалилися. За деякими даними, в індустрії, де зайнято 150-200 тисяч водіїв-далекобійників, близько 40% – це сикхи, вихідці з Індії, які також беруть активну участь у «конвої», однак при цьому, звісно, не поділяють поглядів білих націоналістів.

Звичайні водії говорили, що спроби різних ідеологів правого спрямування примазатися до їхнього руху, змусити його діяти в дусі радикальних прихильників Трампа в США, які рік тому штурмували Капітолій у Вашингтоні, не мали успіху. Більшість учасників «конвою свободи» виступали за мирний протест. Багато протестувальників вказували, що жорсткі карантинні заходи вкрали в них два роки нормального життя і тепер вони хочуть повернути свободу жити так, як їм заманеться. «Ми заразилися вірусом свободи», – кричать мітингарі. Утім поліція фіксувала окремі факти погроз і насильства з боку демонстрантів на адресу незгодних або просто тих, хто на очах у «конвоїрів» носив маски.

Фото: CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh Канадійські протестувальники-далекобійники під час блокади кордону зі США в Коутс, Альберта, 2 лютого 2022 року.

Дістаючись до великих міст, протестувальники влаштовували повну блокаду центральних магістралей великовантажними автівками. Це призводило до хаосу на дорогах і часом повного припинення нормального функціонування багатьох міських служб і бізнесу в заблокованих міських кварталах.

Доходило до дрібних сутичок прибулих здалеку демонстрантів з місцевими жителями, які були заскочені цією блокадою. Через закриті вулиці не могли проїхати машини швидкої допомоги, а поліція просто була безпорадна перед тиском великої кількості протестувальників.

На початку лютого після багатоденного переходу країною далекобійники дісталися Оттави, де окупували під'їзди до урядових установ, зокрема парламенту країни. На парламентському пагорбі вони розбили свій табір, де смажили барбекю і вимагали, щоб їхніх представників пустили в уряд для переговорів. Проте сам Трюдо через загрозу для його особистої безпеки залишив урядову будівлю і на якийсь час перебрався до секретної резиденції. В останні два тижні вуха городян майже цілодобово мучили гучні звуки автомобільних гудків. Так демонстранти домагалися, щоб їх почули.

Фото: EPA/UPG

Не отримавши очікуваної реакції від влади, учасники акції на початку минулого тижня попрямували до канадсько-американського кордону та заблокували міст «Амбасадор», який з'єднує американський Детройт і канадський Вінсор у штаті Онтаріо. На цей міст припадає майже 25% загального вантажного трафіку між США та Канадою. Щодня в обидві сторони ним перевозять товарів на 300 млн американських доларів. Також було перекрито ще три прикордонні переходи – у Віндзорі (провінція Онтаріо), у Котсі (Альберта) та Емерсоні (провінція Манітоба).

Блокада кордону позначилася на функціонуванні деяких автозаводів Канади та США, у яких вичерпався запас запчастин. Toyota, якій вже довелося зупинити роботу трьох своїх підприємств в Онтаріо, оголосила, що завод у Кентуккі перериває свою діяльність через брак деталей канадського виробництва. Про проблеми повідомляли Ford і General Motors. Заводи Ford в Онтаріо та у Віндзорі тимчасово зупиняли роботу.

Варто зазначити, що до канадських далекобійників приєдналися також деякі колеги зі США. І за минулий тиждень протест став уже не лише канадським.

Тактикою «конвою свободи» вирішили скористатися противники карантинних заходів у Європі та Сполучених Штатах. У Франції минулими вихідними поліція серією арештів та конфіскацією авто зупинила акцію, яка хотіла окупувати Єлисейські поля. Повідомляють, що у США в соцмережах поширюються заклики розпочати подібний марш зі штату Каліфорнія, з півдня країни, на Вашингтон і Нью-Йорк.

Фото: EPA/UPG

Минулої п'ятниці відбулися переговори президента США Джо Байдена та канадського прем'єра Джастіна Трюдо, під час яких обидві країни обговорювали заходи, які мають змусити далекобійників припинити протести. У пресслужбі Білого дому заявили, що з американської сторони в переговорах Байдена – Трюдо взяли участь міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас і міністр транспорту США Піт Буттіджич. Вони пообіцяли канадським колегам допомогу.

Одразу після цих переговорів Джастін Трюдо виступив із телезверненням до нації, в якому заявив, що не має наміру йти на поступки, і зажадав припинити незаконні протести та блокування. За словами Трюдо, влада не має наміру застосовувати силу, але вирішила боротися з протестами штрафами – водіям поліцейські вже виписали кілька тисяч талонів про порушення. Їхнє ігнорування може призвести до анулювання водійських ліцензій та арешту транспортних засобів.

Ба більше, прем'єр повідомив про запровадження в Канаді надзвичайного стану. Відповідний закон дає широкі повноваження уряду країни. Його глава при цьому заявив, що не використовуватиме проти протестувальників збройні сили, але порядок точно буде наведено. Також, як повідомляє ВВС, Трюдо надасть банкам повноваження (без судового рішення) заморожувати рахунки тих, хто пов'язаний з протестами.

Фото: twitter.com/JustinTrudeau/

На минулих вихідних правоохоронці розпочали зачистку мосту «Амбасадор», під'їзди до якого були повністю блоковані. Правоохоронці почали витісняти демонстрантів із мосту – спочатку пропонуючи добровільно виїхати. Якщо ті відмовлялися підкорятися, їх виводили з машин та заарештовували по одному за хуліганство. Відомо приблизно про 30 заарештованих за останні дві доби. У результаті міст розблоковано.

Водночас в Оттаві біля парламенту та в низці інших міст країни демонстранти не збираються здавати свої позиції. У зв'язку з останніми подіями влада низки канадських провінцій заявила про готовність скасувати частину обмежень проти COVID-19. Адже провінції самостійно можуть визначати правила карантину. Зокрема, в Альберті відмовилися від вакцинаційних паспортів, які раніше були необхідні для відвідування громадських місць. Наприкінці місяця в Альберті відмовляться від масок. Плани скасувати деякі обмеження за останні дні озвучили також у Саскачевані, Квебеку та на острові Принца Едуарда.