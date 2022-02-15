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ЄС має запровадити санкції щодо Росії, якщо та визнає "Л/ДНР", - голова МЗС Латвії

Постанова російської Держдуми про визнання так званих "Л/ДНР" "суверенними державами" суперечить міжнародному праву.

ЄС має запровадити санкції щодо Росії, якщо та визнає "Л/ДНР", - голова МЗС Латвії
Фото: mfa.gov.lv

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що визнання Росією незаконних збройних формувань "Л/ДНР" суперечить міжнародному праву. ЄС має запровадити санкції щодо Росії, якщо вона рухатиметься до такого визнання.

"Постанова російської Держдуми про визнання так званих "Л/ДНР" "суверенними державами" засмучує і суперечить міжнародному праву. Якщо Росія рухатиметься в цьому напрямку, ЄС має діяти та вводити санкції", - написав Рінкевич в Twitter.

Удень 15 лютого російська Держдума проголосувала за звернення до Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що фактично це означає вихід Росії з Мінських домовленостей.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що можливе визнання Росією терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" порушить Мінські угоди та стане політичною катастрофою.

Росія раніше вже визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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