ЄС має запровадити санкції щодо Росії, якщо та визнає "Л/ДНР", - голова МЗС Латвії

Постанова російської Держдуми про визнання так званих "Л/ДНР" "суверенними державами" суперечить міжнародному праву.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що визнання Росією незаконних збройних формувань "Л/ДНР" суперечить міжнародному праву. ЄС має запровадити санкції щодо Росії, якщо вона рухатиметься до такого визнання.

"Постанова російської Держдуми про визнання так званих "Л/ДНР" "суверенними державами" засмучує і суперечить міжнародному праву. Якщо Росія рухатиметься в цьому напрямку, ЄС має діяти та вводити санкції", - написав Рінкевич в Twitter.

The resolution by the Russian State Duma calling for the recognition of so called Donetsk and Luhansk people’s republics as “sovereign states” is a deplorable and contrary to the international law. If Russia moves in this direction, EU must act and impose sanctions — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 15, 2022

Удень 15 лютого російська Держдума проголосувала за звернення до Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що фактично це означає вихід Росії з Мінських домовленостей.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що можливе визнання Росією терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" порушить Мінські угоди та стане політичною катастрофою.

Росія раніше вже визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни.