Україна терміново скликає позачергові консультації ТКГ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі вимагає терміново скликати позачергові консультації ТКГ через звернення депутатів Держдуми до глави російської держави із закликом визнати незалежність окупованих Росією українських територій.

Про це повідомляє пресслужба української делегації.

"У зв’язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання так званих "ЛДНР", делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації РФ щодо їх позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу РФ", - йдеться у повідомленні.

Удень 15 лютого російська Держдума проголосувала за звернення до Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що фактично це означає вихід Росії з Мінських домовленостей.

Росія раніше вже визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни.