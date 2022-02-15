FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення

Британська преса оприлюднила нові матеріали, засновані на повідомленнях анонімних джерел щодо можливого нового вторгнення Росії в Україну.

Таблоїд The Sun вранці 15 лютого випустив текст про те, що Росія нібито збирається напасти на Україну вже завтра о 1 годині ночі за британським часом. При цьому РФ, за словами представників американської розвідки-анонімів, має на меті задіяти 200 000 військових і ракетні удари на південному, східному і північному кордонах.

Ні конкретні посади, ні кількість "високопоставлених джерел" не називається.

Фото: Sun

Ділове видання Financial Times своєю чергою написало, що Росія в разі повалення української влади планує призначити свого ставленика в обличчі колишнього народного депутата Олега Царьова, який втік після Революції Гідності і звинувачається у державній зраді.

Газета також посилається на анонімні джерела в розвідці. Сам Царьов заперечив такі плани і поскаржився, що його "навіть не запрошують виступати на телебаченні, тому що я недостатньо важливий. Я директор санаторію в Ялті".

Раніше "кремлівським ставлеником" вже називали екснардепа Євгена Мураєва.

16 лютого як "дата вторгнення" вже фігурувала в західній пресі. Американські ЗМІ писали, що цю дату нібито називав президент Джо Байден. При цьому Пентагон не зміг підтвердити інформацію про початок більш широкого вторгнення Росії на територію України 16 лютого.

Попри численну інформацію в західних ЗМІ про вторгнення вже на цьому тижні, і на 15 лютого, і надалі плануються офіційні візити іноземних партнерів до Києва. Зокрема, сьогодні столицю України відвідає міністр закордонних справ Італії, а у пʼятницю – глава МЗС Великобританії.

Станом на 14 лютого, за інформацією міністра оборони України Олексія Резнікова, Росія не створила наступальні ударні угруповання на жодній з ділянок поблизу українського кордону.

На тлі поширення анонімних заяв про вторгнення президент України Володимир Зеленський записав учора відео, в якому повідомив, що встановлює 16 лютого Днем єднання. На будинках і спорудає в усіх населених пунктах мають підняти прапор України; о 10:00 – виконати державний гімн, а також провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

МОЗ тим часом дав поради, як зберігати спокій і не впадати у паніку. Докладно про тривожність через інформаційні війни читайте в розмові LB із соціальним та військовим психологом Олегом Покальчуком.