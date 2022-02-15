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Співголови групи підтримки України в Сенаті США виступили зі заявами проти російської агресії: Путін нас не роз’єднає

Це вибір українців бути вільними та незалежними, і ніяка країна немає права це у них забрати.

Співголови групи підтримки України в Сенаті США виступили зі заявами проти російської агресії: Путін нас не роз’єднає
Фото: betterworldcampaign.org

Співголови групи підтримки України в Сенаті США, сенатори Джин Шахін (демократ) та Роб Портман (республіканець) виступили зі заявами про повну підтримку України.

Про це посол України в США Оксана Маркарова.

Маркарова зазначила, що вони "виступили зі спільною двопартійною рішучістю зробити все для відвернення нової агресії Росії". Вона додала, що сенатори мають розуміння, що Україна зробила свій цивілізаційний вибір, а українці хочуть будувати власну вільну демократичну європейську країну.

Посол підкреслила, що весь вільний світ, для якого цінності свободи і принципи демократії, а також непорушність міжнародного права і кордонів багато значать, сьогодні мають стояти пліч-о-пліч з Україною і зробити все, щоб зупинити Росію від агресії.

“Росія день за днем продовжує цю “низькосортну", але серйозну війну проти України. Ми всі сподіваємося, що замість вторгнення Росія обере дипломатичне вирішення поточного конфлікту, але цю загрозу ми маємо трактувати як реальну. По-іншому було б невідповідально. І всі країни, які люблять свободу, мають зацікавлення у цій ситуації. Україна – це місце, де свобода є в облозі. 8 років тому Україна зробила власний вибір, повставши проти корупційного уряду, який підтримувала Росія і звернулася до Заходу, до Євросоюзу, до США… Це їхній вибір бути вільними та незалежними, і ніяка країна немає права це у них забрати”, – зазначив у виступі Роб Портман.

“Я приєдналася до Роба Портмана у залі Сенату, щоб надіслати двопартійне повідомлення Росії, що Конгрес разом з Україною виступає проти ескалації Путіна, неспровокованої войовничості. Путін не роз’єднає цей Сенат, США чи трансатлантичний альянс; якщо що, він ще більше об’єднав нас”, – зі свого боку заявила сенатор Шахін.

Нагадаємо, адміністрація США продовжує вважати загрозу масштабних військових дій з боку Росії як реальну, враховуючи останні пересування військ РФ біля українського кордону.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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