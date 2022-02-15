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Вашингтон вважає загрозу російського наступу "більш реальною, ніж будь-коли раніше"

Вторгнення може початися в будь-який момент, враховуючи подальше підтягування до українського кордону нових сил РФ, а також розташування російських військ навколо України.

Вашингтон вважає загрозу російського наступу "більш реальною, ніж будь-коли раніше"
Нед Прайс
Фото: US Embassy and Consulates in Russia

Адміністрація США продовжує вважати загрозу масштабних військових дій з боку Росії як реальну, враховуючи останні пересування військ РФ біля українського кордону.

Про це заявив на пресбрифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Зараз виглядає більш реальним, ніж будь-коли раніше, що Росія може ухвалити рішення піти на військові дії. Враховуючи подальше підтягування до українського кордону нових сил РФ, а також розташування російських військ навколо України, вторгнення, як ми вже говорили, може початися в будь-який момент", - сказав Нед Прайс.

Водночас, за його словами, досі залишається незрозумілим, чи зацікавлена Москва йти дипломатичним шляхом замість застосування сили. За словами посадовця, США та інші країни активізують спільні зусилля, аби стримати РФ та притягти її до відповідальності в разі агресії.

Нагадаємо, раніше CBS News повідомило з посиланням на американського посадовця, що російські військові підрозділи біля кордонів України зайняли "позиції для атаки". На вогневі позиції виведено деяку артилерію та ракетні установки великої дальності, які загрожують Україні.

Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що наразі Росія не створила наступальні ударні угруповання на жодній з ділянок поблизу українського кордону.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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