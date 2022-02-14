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Резніков поінформував посла Білорусі про військові навчання ЗСУ на полігонах по всій Україні

"Ми повідомили білоруських колег про наші дії".

Резніков поінформував посла Білорусі про військові навчання ЗСУ на полігонах по всій Україні
Фото: facebook/Міністерство оборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков провів бесіду з послом Білорусі в Україні Ігорем Соколом, під час якої сторони обговорили актуальні питання взаємодії між країнами у сферах безпеки та оборони.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, Резніков, зокрема, поінформував білоруську сторону про планові навчання Збройних Сил України, що відбуваються на полігонах по всій території України та мають оборонний характер.

"Ми повідомили білоруських колег про наші дії. Важливо, щоб вони розуміли логіку нашої роботи. І щоб не виникало безпідставного напруження у відносинах між нашими державами та народами", - сказав Резніков.

Нагадаємо, напередодні Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Сторони обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу держкордону. А також – щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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