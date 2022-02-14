Сьогодні за ініціативою країн Балтії в ОБСЄ відбудуться консультації щодо ситуації у Білорусі

Для стримання Росії від подальшої агресії щодо України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював український тиждень в ОБСЄ.

Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Тиждень передбачатиме посилені консультації між країнами-учасницями, аби знизити напругу і утримати РФ у руслі дипломатичного діалогу, зазначив він.

Так, сьогодні за ініціативою країн Балтії відбудуться консультації у рамках Віденського документа щодо ситуації у Білорусі.

“Ключова тема – проведення навчань на території Білорусі за участі російських військових. Україна представить своє бачення загроз”, – повідомив речник.

Він додав, що одночасне скликання Україною засідання щодо Росії і партнерами – щодо Білорусі є частиною стратегії дипломатичного стримування Росії, ініційованою Україною.

У четвер відбудеться регулярне засідання постійної Ради ОБСЄ, на якому говоритимуть про функціонування спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

“У п’ятницю – у разі отримання незадовільної інформації під час зустрічі у вівторок, Дмитро Кулеба ініціюватиме проведення в ОБСЄ спільного засідання Постійної ради і Форуму безпекового співробітництва не лише для обговорення ситуації, що склалася на кордонах України і тимчасово окупованих територіях, але й для можливого вироблення рекомендацій про подальші кроки щодо Росії”, – підсумував Ніколенко.

Нагадаємо, Російська Федерація не відповіла на запит України за Віденським документом.

Відтак Україна скликала зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ Росії уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму.

11 лютого Україна офіційно застосувала механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулася до Російської Федерації. Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь.

Згідно з третім розділом Віденського документу ОБСЄ від 2011 року, держави-учасниці мають співпрацювати одна з одною щодо будь-якої незвичайної та незапланованої діяльності їхніх військових сил поза місцями звичного розташування в мирний час.

Держава, яка має занепокоєння щодо такої діяльності, може спрямувати іншій державі, яка проводить таку активність, запит на розʼяснення. На відповідь передбачено 48 годин.

Держава, яка направила запит, після розгляду відповіді може запросити зустріч із державою, яка веде військову активність. Зустріч також має бути скликана протягом 48 годин.

У квітні 2021 року, коли Росія стягувала війська, Україна вже активувала цей документ. Вона направила офіційний запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях. Російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності.