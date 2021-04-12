МЗС прокоментувало відмову Росії співпрацювати з ОБСЄ

Міністерство закордонних справ вважає невиконання Росією Віденського документа ОБСЄ підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України.

Про це йдеться у коментарі українського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС зазначають, що 7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки. Відповідно до передбаченої цим документом процедури, російській стороні було направлено офіційний запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях України впродовж останніх днів.

Однак Росія не виконала вимоги Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки, відмовившись роз'яснювати причини нарощення військової присутності поблизу кордонів України та на окупованих територіях України.

"На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності. Подальші намагання української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги, також були проігноровані російською стороною", - йдеться у документі.

Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ.

"Відмова Москви виконувати положення Віденського документа є черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України. Закликаємо російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію та почати добросовісно виконувати безпекові положення Мінських домовленостей та її зобов’язання за Віденським документом ОБСЄ", - зазначають в українському МЗС.

Нагадаємо, що 10 квітня Вашингтон анонсував засідання країн ОБСЄ, на якому планувалося заслухати пояснення Росії щодо концентрації військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Однак російська сторона відмовилася брати участь у засіданні держав-членів ОБСЄ щодо концентрації нею військових сил на кордоні з Україною.

З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації на Донбасі.

Держави ОБСЄ засудили нарощування Росією військ на українських кордонах. Деякі держави цікавляться, коли РФ поверне свою армію на місця дислокації.