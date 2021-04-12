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Зеленський: без України політ Гагаріна в космос був би неможливим

Президент підтвердив бажання України приєднатися до Європейського космічного агентства.

Зеленський: без України політ Гагаріна в космос був би неможливим

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зберегти досягнення космічної галузі України та відродити її провідний статус.

Про це йдеться в заяві Зеленського до 60-ї річниці першого польоту людини в космос.

"60 років тому відбувся перший політ людини в космос. Без зайвої скромності скажу, що без України він був би неможливим. Українські конструктори відігравали ключову роль у реалізації радянської космічної програми. До ґрунтовних розрахунків учені додали віру в те, що можна дотягнутися до зірок. І в них усе вийшло", - заявив президент України.

За його словами, Україна і зараз займає гідне місце серед 13 учасників "клубу космічних держав", але триматися виключно на історичних досягненнях не можна.

"Ми маємо зберегти все, що зроблено старшими поколіннями. І водночас – докладати всіх зусиль, щоб успіхи минулих років були не єдиними. Наше покоління має зробити свій помітний внесок у розвиток ракетно-космічної галузі. В умовах військової агресії цей напрямок необхідно вважати ключовим елементом національної безпеки й оборони. Це ще один стимул відновити лідерство та статус провідної аерокосмічної держави", - сказав Зеленський.

"Світ очікує від нас нових підходів. У нас є і прагнення, і всі можливості з новою силою заявити про себе. На порядку денному – оптимізація галузі, розвиток державно-приватного партнерства, міжнародна кооперація. Далі – досягнення Україною асоційованого членства у Європейському космічному агентстві", - заявив президент України.

Нагадаємо, що в кінці 2021 року Україна планує запустити в космос супутник "Січ-2-1".

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