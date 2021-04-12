Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)

Україна поки що не отримала відповіді від Кремля.

Президент Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією провести переговори.

Про це повідомила речниця Зеленського Юлія Мендель в коментарі Reuters.

"Звісно, Офіс президента ініціював переговори з Володимиром Путіним. Ми ще не отримали відповіді і дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу", - сказала вона.

Мендель також підтвердила, що президент України на цьому тижні збирається до Франції. Під час зустрічі з президентом Еммануелем Макроном буде обговорюватися присутність російських військ на кордоні з Україною та ескалація бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

Оновлено. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль останнім часом нібито не отримував запитів щодо цього, пише "Ліга" з посиланням на росЗМІ.

"За останні дні я жодних запитів не бачив, мені невідомо, щоб у останні дня були якісь запити", - заявив він.

Нагадаємо, що на початку березня Зеленський заявив про готовність зустрітися з кожним лідером "нормандської четвірки" окремо, якщо вони не зможуть зібратися на саміт.

В тому ж місяці в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді.