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ЦВК призначила довибори до Ради у Херсонській і Черкаській областях

Проміжні вибори призначено на 31 жовтня.

ЦВК призначила довибори до Ради у Херсонській і Черкаській областях
Фото: cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня 2021 року проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) і №197 (Черкаська область).

Про це інформує пресслужба ЦВК.

"Відповідно виборчий процес розпочнеться 1 вересня 2021 року - за 60 днів до дня виборів", - йдеться у повідомленні.

Рішення було ухвалено у зв'язку з отриманням постанов Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

Як відомо, Колихаєва обрано міським головою Херсона на місцевих виборах у 2020 році, а Скічка призначено головою Черкаської обласної державної адміністрації.

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