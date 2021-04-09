Тимошенко ініціює проведення п'яти паралельних референдумів

Партія «Батьківщина» готується до проведення п'яти паралельних референдумів з нагальних питань. Про це під час пресконференції заявила голова партії Юлія Тимошенко.

«Якщо ми проведемо референдум з п’яти питань, то відновимо справедливість. Ми зупинимо розпродаж сільськогосподарської землі та нашої стратегічної власності, повернемо право використовувати на свої потреби український газ за ціною, втричі нижчою, ніж є сьогодні. Ми точно накладемо мораторій на азартні ігри та легалізацію марихуани. Коли український народ скаже «ні», президент буде змушений визнати помилковість свого курсу», – переконана Юлія Тимошенко.

П'ять референдумів будуть проводити через норму закону, який передбачає винесення на референдум лише одного питання. За словами Тимошенко, план-графік проведення референдуму вже готовий. Відповідно до цього плану збирається ініціативна група і проводить збори учасників, після чого оголошується початок проведення референдуму з 5 питань. Потім ініціативна група звертається до ЦВК, яка протягом 10 днів перевіряє законність зборів ініціативної групи.

«Якщо ЦВК захоче загальмувати проведення референдуму, у неї є факультативне право, у разі сумніву щодо конституційності питань, передати їх президенту на затвердження. Прекрасна норма закону! Тобто над людьми стоятиме президент і буде дозволяти або не дозволяти людям провести референдум. Так ми побачимо, наскільки щирими були твердження президента про народовладдя», – зауважила лідер «Батьківщини».

За її словами, коли ЦВК затвердить спеціальні листи для збору підписів, розпочинається збір 3 мільйонів підписів по всій країні за 90 днів. Коли їх буде зібрано, вони передаються ЦВК, яка за 15 днів має перевірити їх і затвердити рішення про проведення референдуму. Тоді його передають президенту, і він видає указ про проведення всенародного референдуму за народною ініціативою. На агітаційну кампанію дається 60 днів, і вже після неї оголошується день голосування, проводиться референдум.

«Безумовно, процедура надзвичайно ускладнена, і самотужки українці не зможуть ініціювати волевиявлення, але наша команда буде поряд. Ми маємо шанс відновити справедливість, використати національні ресурси на благо українців і зробити Україну знову великою заможною щасливою європейською країною», – запевнила Юлія Тимошенко.