Резніков через Wall Street Journal закликав "раз і назавжди" зупинити "Північний потік - 2"

Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков написав колонку для Wall Street Journal, в якій закликав запобігти введенню в експлуатацію "Північного потоку - 2".

За його словами, завершення будівництва нового обхідного газопроводу не лише завдасть Україні економічних збитків на мільярди доларів, але й значно послабить її позиції у війні з Росією.

Він нагадав, що чинний контракт гарантує Україні транзит по 40 млрд кубометрів газу у 2021-2024 роках.

"Але не обманюйте себе: в день завершення "Північного потоку-2" ця обіцянка буде марною. Навіть якщо якийсь транзит через Україну збережеться, Україна буде залежати від примх Кремля. Бойові дії на Донбасі, де Росія діє через своїх ставлеників, найманців і навіть регулярні війська, тривають вже більше семи років. Газопровід не обстрілювався - Росії потрібні безперебійні потоки газу через Україну не менше, ніж нам. Ця взаємна залежність є стримуючим фактором, який "Північний потік 2" усуне", - йдеться в статті.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість запровадження додаткових санкцій з метою блокування будівництва майже завершеного газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

У квітні 2021 року стало відомо, що Білий дім збирається призначити спецпредставника спеціально для переговорів про зупинку будівництва "Північного потоку - 2".

Після того, як його добудують, Росія матиме інфраструктуру для транзит газу в Західну Європу повністю в обхід України. Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.