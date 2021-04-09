​Україна вивчає досвід Ізраїлю щодо вакцинації населення проти коронавірусу, - Жовква

"Будь-яка вакцина не зможе зайти і бути поставлена в Україну, поки не отримає згоди від МОЗ".

Україна вивчає досвід Ізраїлю в питанні вакцинації населення проти коронавірусу.

Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Президент України говорив про це під час останньої телефонної розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. До речі, успішний досвід вакцинації цієї країни нас спонукав до конкретних перемовин з конкретною компанією. Маю на увазі укладений контракт з компанією «Пфайзер» на постачання 10 млн доз вакцини. Цей контракт став можливим після особистого контакту президента Зеленського в лютому цього року з президентом компанії Альбертом Бурлою, а також координації керівництвом Офісу президента всіх подальших дій органів влади в Україні, щоб якомога швидше зробити цей контракт можливим", - розповів Жовква.

Він також розповів, з якого саме моменту Офіс президента та його міжнародний відділ долучилися до переговорів щодо постачання вакцин і що було зроблено в цьому напрямку.

"Коли тільки почалася пандемія в Україні, у президента щоденно відбувалися селекторні наради з питань протидії коронавірусу. І питання вакцинації президент порушував ледве не щодня перед міністром охорони здоров’я. Те, що відбувається, це все-таки більшою мірою відповідальність глави МОЗ. Якщо говорити про зовнішньополітичний блок, вважаю, що наші дипломати виконали завдання, яке перед ним поставив президент, на 100%. Окремих контрактів - які нині на виході - з певними компаніями вдалося домогтися завдяки нашим послам. Вони свою роботу виконали на відмінно", - зазначив Жовква.

Він також прокоментував затримки з постачанням вакцин проти ковіду.

"Хто дає дозволи на реєстрацію вакцини в Україні? Будь-яка вакцина не зможе зайти і бути поставлена в Україну, поки не отримає згоди від МОЗ, де є орган, який за це відповідає. І не можна перекладати відповідальність на всіх. Адже не може МЗС знайти, домовитися, зареєструвати, вакцинувати і ще логістику забезпечити", - пояснив він.

Жовква також розповів про ініціативу ЄС щодо системи цифрових сертифікатів для туристів. Наразі, за його словами, про це триває діалог із Брюсселем.

"Перемовини йдуть із Брюсселем. Безумовно, для того, щоб серйозно про це говорити, нам потрібно пришвидшити вакцинацію. Ми ж розуміємо, що будь-який паспорт чи дозвіл не буде наданий за відсутності відповідної вакцинації. У нас нині переговори йдуть як із Брюсселем, так і з окремими державами Євросоюзу. І не лише ЄС. Нам цікавий і ізраїльський досвід", - зазначив він.

Нагадаємо, в Ізраїлі лікарні закривають коронавірусні відділення через відсутність пацієнтів.

Раніше також повідомляли, що Україна й Ізраїль ведуть переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19.