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Столична влада намагається уникнути посилення обмежень у Києві, – Палатний

В терміновому режимі місто облаштовує ліжка, ремонтує системи подачі кисню, наймає медичний персонал.

Столична влада намагається уникнути посилення обмежень у Києві, – Палатний
Артур Палатний
Фото: Пресслужба партії "УДАР Віталія Кличка"

Локдаун у Києві виправданий і необхідний, адже медична система виснажена, а кількість хворих зростає. Таку думку висловив керівник виконкому «УДАР Віталія Кличка» Артур Палатний у своєму телеграм-каналі.

«В столиці найгірший спалах з початку пандемії. Хочеться нам чи ні, але локдаун зараз дійсно виправданий і життєво необхідний. Команді Віталія Кличка вдається втримувати місто, не вдаючись до крайніх заходів. Навіть зараз карантин в Києві не такий жорсткий, як в багатьох європейських столицях. Якщо всі ми сумлінно виконуватимемо правила, до повної зупинки економіки та комендантських годин, сподіваюся, не дійде», – зазначив Палатний.

Він наголосив на тому, що столична влада докладає зусиль для підтримки малого і середнього бізнесу в умовах карантину і закликав людей приєднуватись.

«Київська влада чи не єдина, хто пропонує дрібному і середньому бізнесу додаткові компенсатори та преференції. Власниками закладів громадського харчування зменшена сума пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою з нинішніх 50% до 1 гривні. Є програма компенсацій відсотків за кредитами підприємців, до якої розширили доступ. Плата за зовнішню рекламу та рекламу на комунальному транспорті знижена до 50%. Власників авто звільнили від оплати за паркування на комунальних майданчиках. Ці кроки мають допомогти підприємцям пережити локдаун. Закликаю киян підтримувати локальні магазинчики і крамнички гривнею та пам’ятати: спущена на підборіддя маска чи вилазка компанією на шашлики може обернутися для когось трагедією», - написав голова виконкому «Удару».

Він також нагадав, що уряд досі не виконав обіцянки передати киянам ліжкомісця у відомчих медичних закладах, хоча заповненість лікарень у Києві від 77 до 110%.

«Заповненість київських лікарень в середньому перевищує 77%. Але деякі вже переповнені. Якщо цю хвилю не вдасться збити, медзаклади і лікарі не зможуть приймати хворих. А їх стає більше і більше. Столичні лікарі вже працюють на межі людських можливостей. Київрада вже декілька місяців просить Кабмін дозволити лікувати хворих у відомчих лікарнях, а це +10 тисяч ліжок. Поки урядовці думають, столична влада вживає величезних зусиль, аби збільшити ліжковий фонд своїми силами. В терміновому режимі місто облаштовує ліжка, ремонтує системи подачі кисню, наймає медичний персонал», - підсумував Палатний.

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