Российская агрессия. Внешние рамки: Байден, «Минск» и Карабах
Российская агрессия. Внешние рамки: Байден, «Минск» и Карабах
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Ольстер: ночі насильства
Ольстер: ночі насильства
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
Витренко ищут замену
Витренко ищут замену
Получить ПДЧ в НАТО, не наломав дров
Получить ПДЧ в НАТО, не наломав дров
У Кремлі назвали поїздку Зеленського на передову "грою з сірниками"
У Кремлі назвали поїздку Зеленського на передову "грою з сірниками"
Ігор Жовква: «США не дадуть нікому безкарно розпочати нові агресивні дії у нашому регіоні»
Ігор Жовква: «США не дадуть нікому безкарно розпочати нові агресивні дії у нашому регіоні»
Меркель у розмові з Путіним вимагала зупинити нарощення військової міці на кордонах України (оновлено)
Меркель у розмові з Путіним вимагала зупинити нарощення військової міці на кордонах України (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський провів ніч на Донбасі і побував на місці загибелі військових

Глава держави поспілкувався із захисниками та вручив їм нагороди.

Зеленський провів ніч на Донбасі і побував на місці загибелі військових
Фото: president.gov.ua

﻿﻿﻿﻿﻿Під час робочої поїздки на Донбас президент Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації захисників, які боронять незалежність Української держави.

Про це інформує пресслужба глави держави.

"У п'ятницю Президент відвідав позиції на передньому краї оборони. На цих позиціях під час загострення ситуації загинули та отримали поранення українські військовослужбовці". - сказано в повідомленні.

Глава держави поспілкувався із захисниками та вручив їм нагороди.

"Щодня ви проявляєте патріотизм та самовідданість, захищаючи Україну. Бережіть себе", - сказав Володимир Зеленський.

Президент та військовослужбовці вшанували пам’ять героїв, які віддали свої життя за Україну.

Учора президент Володимир Зеленський прибув на Донбас "підтримати бойовий дух". У Кремлі назвали поїздку Зеленського на передову "грою з сірниками".

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також