Зеленський провів ніч на Донбасі і побував на місці загибелі військових

﻿﻿﻿﻿﻿Під час робочої поїздки на Донбас президент Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації захисників, які боронять незалежність Української держави.

Про це інформує пресслужба глави держави.

"У п'ятницю Президент відвідав позиції на передньому краї оборони. На цих позиціях під час загострення ситуації загинули та отримали поранення українські військовослужбовці". - сказано в повідомленні.

Глава держави поспілкувався із захисниками та вручив їм нагороди.

"Щодня ви проявляєте патріотизм та самовідданість, захищаючи Україну. Бережіть себе", - сказав Володимир Зеленський.

Президент та військовослужбовці вшанували пам’ять героїв, які віддали свої життя за Україну.

Учора президент Володимир Зеленський прибув на Донбас "підтримати бойовий дух". У Кремлі назвали поїздку Зеленського на передову "грою з сірниками".

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.