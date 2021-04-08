Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню на Київщині

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привіз кисневі концентратори у Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на Київщині.
Про це повідомила пресслужба політсили.
Під час зустрічі з медпрацівниками Порошенко подякував їм за самовіддану боротьбу за здоров’я і життя людей.Він також зазначив, що для подолання пандемії потрібно негайно забезпечити Україну мільйонами доз вакцини. Наразі це може зробити лише влада.
"Якби я міг купити вакцини, я би це зробив зараз. Ми звертаємось до всіх виробників вакцин для того, щоб постачання вакцин в Україну було прискорене. Але хочу наголосити, що рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я вакцини продаються тільки урядам держав", - сказав Порошенко.
"Я вже звернувся до соціально відповідального бізнесу. Такі компанії як Рошен, Coca-Cola, Unilever звернулися з тим, щоб їм продали вакцини, аби полегшити тягар для бюджету. Це можна буде зробити тоді, коли виберуть вакцини всі держави світу. Я вважаю, що це правильно, це соціальна справедливість. Що незалежно від наявності коштів людство має бути захищене", - пояснив Порошенко.
Він також зауважив, що дискусії щодо необхідності вакцинування зайві.
"Вакцинуватися треба всім і негайно. А проблема в іншому – коли всі переконалися, що масова вакцинація єдина дасть колективний імунітет без великої кількості жертв – вакцинуватися немає чим. Бо на питання, де взяти вакцину, влада не дала відповідь. Поки що залишилося в наявності трохи менше 200 тисяч вакцин індійського виробництва CoviShield. І 215 тисяч вакцин китайського виробника, яка ще не пройшла оформлення і реєстрацію. До червня можна отримати більше 3 млн доз вакцини Pfizer. За це треба заплатити. Зараз терміново треба Верховній Раді внести зміни до бюджету і заплатити Pfizer. Перейдіть від меморандуму до конкретного контракту", – наголосив Порошенко.
"Ми вимагаємо від Уряду укласти нормальну, конкретну угоду і забезпечити постачання до червня-липня місяця 3-4 млн доз вакцини, що має бути прописано в контракті. Ми як опозиція готові включитися до переговорного процесу та виявлення механізму гарантування безперебійного характеру поставок", - додав він.
Порошенко звернувся до урядів дружніх держав, які завершують вакцинацію із закликом допомогти Україні терміново отримати ще 10 млн доз вакцин. "Це можливо зробити в найближчі два місяці. І тоді у нас буле 15 млн доз", – зауважив п’ятий президент.
Порошенко також закликав уряд дозволити закупівлю вакцин для органів місцевого самоврядування.
Нагадаємо, раніше до Вилківської міської лікарні на Одещині, де допомагають пацієнтам з постковідним синдромом, доставили кисневі концентратори від Фонду Петра Порошенка.