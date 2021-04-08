Міністр закордонних справ Республіки Польща Збігнєв Рау сьогодні, 8 квітня, здійснює терміновий візит в Україну через виникнення загрози нової російської агресії.

Про це повідомляє МЗС Польщі у твіттері.

"Збігнєв Рау здійснить позачерговий терміновий візит до Києва у світлі загрози миру на кордонах України", - йдеться в повідомленні.

За даними польського МЗС, програма візиту передбачає, з-поміж іншого, зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та делегацією України до Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Оновлення. Про приїзд Рау до Києва повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Планували зустрітися пізніше, але з огляду на ситуацію, Збігнєв Рау скоригував плани і раніше прибув до Києва на моє запрошення. Мета: зміцнення українсько-польського стратегічного партнерства на тлі загострення РФ безпекової ситуації. Польща - наш давній союзник і надійний друг", - написав Кулеба у твіттері.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Раніше в МЗС України повідомляли, що під час візиту голова МЗС України Дмитро Кулеба та Рау обговорять питання співпраці України та Польщі в рамках міжнародних організацій та регіональних форматів.

Також глави зовнішньополітичних відомств приділять особливу увагу останнім діям Росії, серед яких загострення ситуації на Донбасі і в тимчасово окупованому Криму, нарощування російських військ біля кордонів України, збільшення інтенсивності російської пропаганди.

Напередодні п’ять країн НАТО провели переговори щодо ситуації навколо України. Зустріч відбулася через посилення військової активності Російської Федерації у регіоні.