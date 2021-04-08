Зеленський прибув на Донбас "підтримати бойовий дух"

Президент зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій.

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас.

Про це повідомляє пресслужба президента.

"Глава держави відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим всеосяжного та сталого припинення вогню і де внаслідок ворожих обстрілів загинули та були поранені українські захисники. Володимир Зеленський їде на Донбас як Верховний Головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників", - сказано в повідомленні.

Президент зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада та НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.

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