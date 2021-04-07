Данілов про Харківські угоди: "Треба розібратися, чому країну "продали" за 100 доларів"

Секретар РНБО припустив, що Янукович обіцяв віддати РФ Севастополь в обмін на підтримку під час президентської кампанії.

Україна не збирається денонсувати Харківські угоди. Рішення Ради національної безпеки і оборони щодо цього документа і відповідне провадження Служби безпеки України спрямовані на встановлення причин підписання Харківських угод.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Де ви бачите, що ми денонсуємо ці угоди? Ми кажемо, що треба розібратися, чому так сталося і хто брав у цьому участь. Чому країну «продали» за 100 доларів. Чому державні інтереси перевели у якісь міфічні 100 доларів знижки (на газ, – LB.ua)", - сказав він.

Секретар РНБО припустив, що Харківські угоди були погоджені ще до обрання Віктора Януковича президентом. Данілов наголосив, що "такі документи на колінах не пишуться, вони відпрацьовуються заздалегідь".

"Може, вони й були погоджені до. На кшталт: ми тебе підтримуємо, ти віддаєш нам Севастополь, а людям скажемо, що це в обмін на знижку на газ. Але це поки що припущення. Треба розбиратися. Зокрема і з тим, чому не було виконано рішення РНБО часів Ющенка, що передбачало розробку Кабміном протягом двох місяців законопроекту – з подальшим поданням його у Верховну Раду - який оформлював процедуру виходу Російської Федерації з Севастополя. Якби був прийнятий той закон, були б зовсім інші процедури", - підкреслив Олексій Данілов.

Нагадаємо, 11 березня РНБО ухвалила рішення, згідно з яким СБУ перевірятиме мотивацію депутатів, які голосували за так звані Харківські угоди, згідно з якими Росія розмістила свій флот у Криму.

За підсумками засідання секретар СНБО Олексій Данілов зазначив, що у списку на перевірку є і чинні нардепи, і олігархи, і "перелік осіб, який для вас дуже цікавий".

Як відомо, 21 квітня 2010 року на той момент президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані Харківські угоди, які передбачали подовження перебування Чорноморського флоту на території України до 2042 року в обмін на зниження ціни на газ. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Від Партії регіонів за було 160 голосів (зі 161 члена фракції), весь склад Компартії (27 людей), 20 нардепів Блоку Литвина (теж весь склад), 13 позафракційних, зокрема Інна Богословська і Василь Кисельов, 9 від БЮТ (сама Тимошенко виступала проти), 7 від НУНС.

У березні 2021 року Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади.

За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим.