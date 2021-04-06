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Зеленський підписав закон про підтримку малого бізнесу у "червоних" зонах

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зеленський підписав закон про підтримку малого бізнесу у "червоних" зонах
Фото: mintrans.news

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1358-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Відповідно до закону, фізичні особи - підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у "червоних" зонах, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Окрім гарантованої допомоги, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Матеріальну виплату можна отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".

Нагадаємо, на засіданні 30 березня Рада підтримала за основу і в цілому  президентський законопроєкт, яким пропонується виплатити 8 тисяч гривень підтримки для ФОПів та найманих працівників, діяльність яких обмежена через локдаун.

2 квітня документ підписав спікер парламнту Дмитро Разумков і передав його на підпис Зеленському.

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