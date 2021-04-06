США виділили Україні понад $68 млн на розмінування та знищення застарілої зброї

Через збройний конфлікт на сході України в регіоні залишається безліч мін і снарядів.

З 2004-го по 2020-й рік Сполучені Штати виділили Україні 68,114 млн доларів на знищення запасів застарілої зброї та очищення зон бойових дій від боєприпасів.

Такі дані наведені у щорічній доповіді Держдепартаменту про участь США у знищенні звичайних озброєнь, оприлюдненій 5 квітня.

У документі зазначається, що після розпаду СРСР на території України залишається велика кількість запасів озброєнь. Більшу частину з них вже не можна використовувати, оскільки їхній застарілий стан становить серйозну загрозу як для самої країни, так і "на регіональному і глобальному рівнях".

Крім того, через збройний конфлікт на сході України в регіоні залишається безліч мін і снарядів, що становить серйозну небезпеку для осіб, які там проживають.

Згідно з доповіддю, у 2020 році Держдеп надав допомогу роботі низки партнерів - організаціям HALO Trust, Danish Demining Group, FSD, ОБСЄ.

Загалом, як йдеться у документі, США надали понад 4 млрд доларів на підтримку гуманітарного розмінування, фізичної безпеки та управління запасами та пов'язаних з ними заходів у понад 100 країнах з 1993 року.

Раніше повідомляли, що через російську агресію 21 тис. кв. км території Донбасу та Криму забруднено мінами.