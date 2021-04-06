У МЗС прокоментували російські фейки про вбитих ЗСУ дітей

Свідки заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на поширювану російськими ЗМІ інформацію про загибель п’ятирічного хлопчика в окупованому Олександрівському нібито внаслідок удару безпілотника ЗСУ.

"Stopfake спростував цей фейк. Свідки заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі. Ба більше, Олександрівське знаходиться на відстані 30 км від українських позицій. Жоден безпілотник ЗСУ просто не зможе туди долетіти", - написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він наголосив, що фейки про вбитих дітей - невід’ємний елемент російських психологічних операцій проти України.

"Усі ми пам’ятаємо про вигаданого «розп’ятого» хлопчика в Слов’янську. Як і минулий, нинішній вкид має на меті розпалити ворожнечу на окупованих територіях та в Росії, спотворити дійсність, виправдати провокації російських угруповань. Саме тому в контактах з міжнародними партнерами Україна наголошує, що, як тільки Росія загострює безпекову ситуацію на сході, її інформаційні війська йдуть попереду і формують медійний «фон» для виправдання злочинів російської армії. Історія про дитину з Олександрівського – черговий приклад інструментарію таких операцій", - зауважив речник МЗС.

Ніколенко зазначив, що стратегічні партнери України це чудово розуміють і не сприймають російські інсинуації.

"Російські фейки можна побороти лише завдяки системній роботі. За роки війни наша держава накопичила потужну експертизу на рівні неурядових організацій. Розпочинають діяльність окремі спеціалізовані центри протидії дезінформації. Працюємо й над іншими міжнародними ініціативами", - додав Олег Ніколенко.