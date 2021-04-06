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Ще один український військовий загинув біля Золотого-4 на Луганщині

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець отримав кульове поранення не сумісне з життям.

Ще один український військовий загинув біля Золотого-4 на Луганщині
Фото: dpsu.gov.ua

Внаслідок прицільного обстрілу зі стрілецької зброї позицій українських захисників неподалік населеного пункту Золоте-4 на Луганщині загинув військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

“5 квітня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї позицій українських захисників, неподалік Золоте-4, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, - йдеться у повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. 

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що внаслідок прицільного обстрілу зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів позицій українських захисників неподалік Авдіївки загинув український військовий.

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