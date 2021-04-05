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Київ у перший день посиленого карантину. Фоторепортаж

Усі дитячі майданчики міста обтягли стрічками з попередженнями про заборону користування в умовах локдауну. 

Київ у свій перший день посиленого карантину застряг у заторах, які тривали з ранку і майже до опівдня, а містом курсував майже повністю порожній громадській транспорт.

Усі дитячі майданчики обтягли стрічками з попередженнями про заборону користування в умовах локдауну. Правоохоронці перевіряли документи та спецперепустки пасажирів на вході до метро. 

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

За словами кореспондента LB.ua, поліція намагалася пояснити пасажирам без перепусток, як дістатися тих чи інших точок призначення за умови відсутності дозволу на проїзд.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

На дитячих майданчиках у спальних районах дітей з батьками переважно не було.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Тим часом парками столиці з ранку курсували машини з поліцією, які через гучномовець закликала мешканців дотримуватися правил карантину. 

На зупинках громадського транспорту деякі все рівно стоять без масок. 

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Мер міста Віталій Кличко попередив, що у Києві можуть ввести комендантську годину в разі ще більшого погіршення ситуації. Втім, це належить до компетенції уряду. 

Нагадаємо, що 31 березня міська влада Києва ухвалила рішення обмежити проїзд у транспорті через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу. Аналогічні обмеження впроваджували минулої весни.

Користуватися транспортом можна тільки за спецперепустками до 16 квітня. Іще до набуття чинності обмежень в Інтернеті з'явилися оголошення про продаж таких квитків.

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