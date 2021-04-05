Київ у перший день посиленого карантину. Фоторепортаж

Київ у свій перший день посиленого карантину застряг у заторах, які тривали з ранку і майже до опівдня, а містом курсував майже повністю порожній громадській транспорт.
Усі дитячі майданчики обтягли стрічками з попередженнями про заборону користування в умовах локдауну. Правоохоронці перевіряли документи та спецперепустки пасажирів на вході до метро.
За словами кореспондента LB.ua, поліція намагалася пояснити пасажирам без перепусток, як дістатися тих чи інших точок призначення за умови відсутності дозволу на проїзд.
На дитячих майданчиках у спальних районах дітей з батьками переважно не було.
Тим часом парками столиці з ранку курсували машини з поліцією, які через гучномовець закликала мешканців дотримуватися правил карантину.
На зупинках громадського транспорту деякі все рівно стоять без масок.
Мер міста Віталій Кличко попередив, що у Києві можуть ввести комендантську годину в разі ще більшого погіршення ситуації. Втім, це належить до компетенції уряду.
Нагадаємо, що 31 березня міська влада Києва ухвалила рішення обмежити проїзд у транспорті через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу. Аналогічні обмеження впроваджували минулої весни.
Користуватися транспортом можна тільки за спецперепустками до 16 квітня. Іще до набуття чинності обмежень в Інтернеті з'явилися оголошення про продаж таких квитків.