​18-річну киянку викрили на збуті спецквитків для проїзду у громадському транспорті під час карантину

У Києві викрито 18-річну мешканку міста, яка намагалася збути підроблені спецквитки для проїзду в громадському транспорті на період локдауну.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що дівчина розмістила у соцмережі Facebook інформацію про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній із лікарень міста Києва. Вартість спецпропуску складала 200 гривень.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу (підроблення іншого офіційного документа) та вирішується питання про повідомлення про підозру.

Слідчі дії тривають.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, з понеділка, 5 квітня столиця України пішла на жорсткий локдаун. Київ закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, - винятково для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівники ж установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, - надати відпустки.

Столиця вже зупиняла пасажирські перевезення для запобігання поширенню ковіду у березні минулого року. тоді Київська міська державна адміністрація оприлюднила маршрути, які продовжили роботу, в них пускали лише за спецперепустками і документами, що посвідчують особу.

Раніше, 17 березня 2020, Київський метрополітен, як і всі три метрополітени України, за розпорядженням Кабміну припинили роботу. З 18 березня в Україні були закриті міжміські пасажирські перевезення.