Німеччина та Франція оприлюднили спільну заяву щодо загострення на Донбасі
Німеччина та Франція оприлюднили спільну заяву щодо загострення на Донбасі
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
Жовква: Байден запевнив Зеленського, що їх розмова точно не остання
Жовква: Байден запевнив Зеленського, що їх розмова точно не остання
Василь Вірастюк переміг на довиборах у Раду, – ЦВК
Василь Вірастюк переміг на довиборах у Раду, – ЦВК
Внаслідок ускладнень від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук
Внаслідок ускладнень від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук
Понад 100 митників відсторонили від роботи після рішення РНБО
Понад 100 митників відсторонили від роботи після рішення РНБО
МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
Якщо завтра – війна?
Якщо завтра – війна?
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
ГоловнаСуспільствоПодії

​18-річну киянку викрили на збуті спецквитків для проїзду у громадському транспорті під час карантину

Розпочате кримінальне провадження.

​18-річну киянку викрили на збуті спецквитків для проїзду у громадському транспорті під час карантину
Фото: EPA/UPG

У Києві викрито 18-річну мешканку міста, яка намагалася збути підроблені спецквитки для проїзду в громадському транспорті на період локдауну.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що дівчина розмістила у соцмережі Facebook інформацію про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній із лікарень міста Києва. Вартість спецпропуску складала 200 гривень.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу (підроблення іншого офіційного документа) та вирішується питання про повідомлення про підозру.

Слідчі дії тривають.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, з понеділка, 5 квітня столиця України пішла на жорсткий локдаун. Київ закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, - винятково для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівники ж установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, - надати відпустки.

Столиця вже зупиняла пасажирські перевезення для запобігання поширенню ковіду у березні минулого року. тоді Київська міська державна адміністрація оприлюднила маршрути, які продовжили роботу, в них пускали лише за спецперепустками і документами, що посвідчують особу.

Раніше, 17 березня 2020, Київський метрополітен, як і всі три метрополітени України, за розпорядженням Кабміну припинили роботу. З 18 березня в Україні були закриті міжміські пасажирські перевезення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також