Київ посилює карантин: проїзд у транспорті - лише за спецперепустками

З 5 квітня столиця закриває всі школи і дитсадочки, а весь громадський транспорт працюватиме за спеціальними перепустками.

З понеділка, 5 квітня, Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.

"В нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня! З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, - виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівники ж установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, - надати відпустки", - повідомив міський голова.

За словами мера, заклади громадського харчування як і до цього зможуть працювати лише на винос чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

"Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами. Сподіваюся, це допоможе нам збити хвилю стрімкого розповсюдження вірусу і не допустити трагічних наслідків", - додав Кличко.

Нагадаємо, станом на 31 березня, за офіційними даними МОЗу, в Києві - найгірша ситуація в Україні з місцями у лікарнях. В столичних закладах зайнято вже 86% ліжок з киснем, а загалом заповненість ліжок - майже 80%.

Столиця вже зупиняла пасажирські перевезення для запобігання поширенню ковіду у березні минулого року. тоді Київська міська державна адміністрація оприлюднила маршрути, які продовжили роботу, в них пускали лише за спецперепустками і документами, що посвідчують особу.

Раніше, 17 березня 2020, Київський метрополітен, як і всі три метрополітени України, за розпорядженням Кабміну припинили роботу. З 18 березня в Україні були закриті міжміські пасажирські перевезення.