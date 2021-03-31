ВООЗ оприлюднила доповідь про походження ковіду, але все ще не з'ясувала проміжне джерело

Уряди багатьох країн розкритикували цей звіт, а Байден сказав, що американці заслуговують кращої інформації.

Коронавірус, що викликає COVID-19, ймовірно, передавася від одніє тварини до іншої, а від неї – до людини. Швидше за все, він почав поширюватися серед людей не більш ніж за два місяці до того, як його зафіксували в грудні 2019 року. Про це йдеться у новому 120-сторінковому аналізі походження хвороби Всесвітньої організації охорони здоров'я, пише CNN.

Але пошуки проміжного джерела поширення досі тривають.

"Щодо ВООЗ, то всі гіпотези лишаються чинними. Ця доповідь – важливий початок, але ще не кінець. Ми все ще не знайшли джерело вірусу, і ми маємо продовжувати наукові пошуки", – заявив генеральний директор Організації Тедрос Гебреїсус.

У доповіді перераховані чотири сценарії поширення коронавірусу, зокрема і два малоймовірні.

"Дуже ймовірним" названо варіант поширення через проміжну тварину, можливо, дику, яку потім одомашнили і вирощували на фермах. Ця тварина могла бути заражена через кажана, який вважається найбільш вірогідним джерелом вірусу, а потім – передати інфекцію людині.

"Можливий проміжний хазяїн SARS-CoV-2 лишається невстановленим", – йдеться у звіті.

Наступний варіант – пряма передача (без тварини-посередника) до людини, наприклад, через кажана чи ящурів.

Потрапляння до людського організму через холодні харчові продукти в доповіді назвали "можливим, та малоймовірним", а зараження через витік з лабораторії – "дуже малоймовірним".

Звіт ВООЗ викликав критику урядів багатьох країн світу, зокрема Австралії, Канади, Чехії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Японії, Литви і Латвії, Норвегії, Південної Кореї, Словенії та Великобританії. Президент США Джо Байден заявив, що американці заслуговують "кращої інформації", ніж наведена в доповіді. Загалом 13 країн виступили після оприлюднення звіту зі спільним закликом до повного і незалежного розсчлідування походження ковіду.

Доповідь ВООЗ була підготовлена спільної міжнародною групою, що складалася з 17 китайських експертів і 17 експертів з інших держав, ВООЗ, Глобальної мережі сповіщення про спалахи хвороб і Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин.

Першопочаткова місія учених ВООЗ полягала у вивченні тваринного походження коронавірусу, тож у доповіді не представлена глибока деталізація теорії витоку інфекції з лабораторії, повідомив член дослідницької групи Пітер Бен Ембарк.

Нагадаємо, проєкт цієї доповіді був оприлюднений ЗМІ за кілька днів до офіційного представлення. Експерти ВООЗ працювали в Ухані, звідки коронавірус поширився по світу, в кінці січня - на початку лютого.

Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.