Німеччина запровадила обов’язковий тест на ковід для прибулих

З вівторка, 30 березня, у Німеччині запровадили нову вимогу щодо всіх авіапасажирів, які прибувають до країни. Відтепер всі повинні мати при собі негативний результат тесту на COVID-19, передає DW. До цього тест вимагався тільки від пасажирів, що прибули з країн з підвищеним ризиком інфікування.

При цьому пасажирам заборонено сідати у літак, якщо вони не зможуть показати представникам авіакомпаній свої результати тесту перед відльотом. Нове правило діятиме щонайменше до 12 травня.

У федеральному уряді заявили, що цей запобіжний захід покликаний запобігти поширенню коронавірусу. Також нове правило має захищати пасажирів і персонал у літаках.

Результат тесту має бути у паперовій або цифровій формі німецькою, англійською чи французькою мовами. У ньому повинні бути вказані дата та тип тесту. ПЛР або експрес-тест з певними мінімальними вимогами та підтвердженням результату потрібно зробити не більше ніж за 48 годин до в'їзду до Німеччини. Вартість тесту мають оплачувати пасажири. Від обов'язку щодо тесту звільняються члени екіпажу літаків та діти віком до п'яти років.

Крім того, представники федеральної поліції та органів охорони здоров'я можуть перевірити наявність результату тесту у пасажирів вже після прильоту до Німеччини.

У разі отримання позитивного результату тесту перед відльотом люди мають піти на карантин відповідно до місцевих вимог країн, з яких вони планували вилетіти до Німеччини. Усі витрати вони покривають самостійно.