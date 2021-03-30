США підтримують намір України подолати корупцію і втілити реформи, - радник Байдена

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час телефонної розмови з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком висловив підтримку США суверенітету, територіальної цілісності, євроатлантичних прагнень України з огляду на продовження російської агресії.

Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому, передає "Радіо Свобода".

"Він також заявив про відданість адміністрації Байдена наміру оживити стратегічне партнерство США та України на підтримку плану президента Зеленського з подолання корупції і втілення реформ, які принесуть правосуддя, безпеку та процвітання народу України", – йдеться в заяві.

Телефонна розмова відбулася 29 березня.

"Ми високо цінуємо нещодавні сильні заяви президента Джо Байдена та представників вашої адміністрації щодо Криму. Для нас є дуже важливим підтвердження політики США щодо невизнання спроби анексії Криму, засудження незаконної окупації півострова, а також підтримка нашої ініціативи «Кримська платформа", – цитує Єрмака пресслужба ОПУ.

Нагадаємо, у лютому державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови із головою МЗС Дмитром Кулебою наголосив, що Україні важливо зберегти прогрес у боротьбі із корупцією та реформах. Кулеба раніше зазначив, що у відносинах між Україною та США "починається новий день".