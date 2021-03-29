В Італії оскаржили рішення про виправдання нацгвардійця Марківа

Наразі інші обставини, пов’язані з оскарженням вироку суду, поки що не відомі.

Сторона обвинувачення у справі нацгвардійця Віталія Марківа подала касаційну скаргу на рішення суду, який визнав його непричетним до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на дружину Марківа Діану.

"Так, звісно, подали касаційну скаргу", - повідомила вона.

За словами жінки, жодні інші обставини, пов’язані з оскарженням вироку суду, поки що не відомі.

Нагадаємо, український військовий Віталій Марків три роки перебував під вартою в Італії через обвинувачення у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 2014 року в зоні бойових дій на сході України.

Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд зняв усі обвинувачення з Марківа. 4 листопада він повернувся в Україну.

11 грудня Басманний суд Москви заочно заарештував Марківа. Він також був оголошений російськими слідчими в міжнародний розшук за обвинуваченням у вбивстві двох осіб на Донбасі.

В МЗС України назвали постанову Слідчого комітету Російської Федерації юридично нікчемною.