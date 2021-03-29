У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
Київський фотограф Олексій Іванов помер від коронавірусу
Київський фотограф Олексій Іванов помер від коронавірусу
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
Блінкен розповів, від кого залежить завершення "Північного потоку-2"
Блінкен розповів, від кого залежить завершення "Північного потоку-2"
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
Тест на конституційність: чи мав право Володимир Зеленський звільнити двох суддів КС
Тест на конституційність: чи мав право Володимир Зеленський звільнити двох суддів КС
Cтало відомо про стан українських військових, поранених біля селища Шуми
Cтало відомо про стан українських військових, поранених біля селища Шуми
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
Туреччина затвердила будівництво нового каналу між Чорним та Мармуровим морем
Туреччина затвердила будівництво нового каналу між Чорним та Мармуровим морем
ГоловнаСвіт

У Кремлі заявили, що готують конференцію Путіна, Меркель і Макрона

Переговори готуються не як захід формату "нормандської четвірки".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зараз організовується відеоконференція  Володимира Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона, які обговорять загострення на Донбасі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ми продовжуємо узгодження з Берліном і Парижем. Коли будуть конкретні підсумки погодження, ми вас поінформуємо", - заявив Пєсков.

При цьому він зазначив, що переговори готуються не як захід формату "нормандської четвірки", тому в них не братиме учусть президент України Володимир Зеленський.

"Безумовно, зараз в подібному форматі обговорення без того, щоб порушити ситуацію на Донбасі, неможливо. Звичайно, ця тема так чи інакше буде фігурувати на порядку денному. Але це не єдина тема", - додав Пєсков.

Нагадаємо, 26 березня біля Шумів загинули четверо українських військових, двоє отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також