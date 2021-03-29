У Кремлі заявили, що готують конференцію Путіна, Меркель і Макрона

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зараз організовується відеоконференція Володимира Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона, які обговорять загострення на Донбасі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ми продовжуємо узгодження з Берліном і Парижем. Коли будуть конкретні підсумки погодження, ми вас поінформуємо", - заявив Пєсков.

При цьому він зазначив, що переговори готуються не як захід формату "нормандської четвірки", тому в них не братиме учусть президент України Володимир Зеленський.

"Безумовно, зараз в подібному форматі обговорення без того, щоб порушити ситуацію на Донбасі, неможливо. Звичайно, ця тема так чи інакше буде фігурувати на порядку денному. Але це не єдина тема", - додав Пєсков.

Нагадаємо, 26 березня біля Шумів загинули четверо українських військових, двоє отримали поранення.