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У Путіна відреагували на слова Макрона про "світову війну нового типу" через пандемію

Пєсков зазначив, що між Путіним і Макроном "склався довірчий діалог, однак з деяких питань є розбіжності".

У Путіна відреагували на слова Макрона про "світову війну нового типу" через пандемію
Дмитрий Песков
Фото: inforesist.org

У Кремлі відреагували на слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що через пандемію коронавірусу Росія та Китай намагаються політично впливати на поставки вакцин, через що європейські країни "опинилися на порозі світової війни нового типу".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не використовує пандемію в якості інструменту впливу, пишуть російські ЗМІ.

Пєсков також зазначив, що між Володимиром Путіним і Макроном "склався довірчий діалог, однак з деяких питань є розбіжності".

"Ми абсолютно не згодні з тим, що Росія чи Китай ведуть якусь війну, і ми абсолютно не згодні з тим, що Росія чи Китай використовують пандемію коронавірусу і вакцинну проблематику в якості якогось інструменту впливу", - наголосив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, Макрон вважає, що через пандемію коронавірусу та спроби Росії і Китаю політично впливати на поставки вакцин, європейські країни "опинилися на порозі світової війни нового типу".

У лютому видання New York Times з посилання нам представників Держдепу і дослідників з групи Alliance for Securing Democracy писало, що пов'язані з державою російські ЗМІ запустили інформаційну кампанію проти західних вакцин від коронавірусу. Пропаганда націлена в основному на країни Латинської Америки, включно з Мексикою, яка на цьому тижні підписала угоду про купівлю російського "Спутника V", і Аргентиною, де ним вже вакцинують громадян.

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