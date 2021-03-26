Єрмак про "злиті" росЗМІ "документи нормандського формату": "Це чергова спроба виправдатися за затягування мирного процесу"

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає оприлюднені російським ЗМІ "проєкти кластерів" з врегулювання війни в ОРДЛО черговою спробою РФ виправдатися за затягування мирного процесу.

Про це Андрій Єрмак розповів у колонці для LB.ua.

"Я не знаю автора останньої широкої статті в російському виданні, але дана стаття підтверджує важливий факт, який так завзято публічно спростовують офіційні особи Росії: план (так звані кластери), підготовлений німецькими і французькими колегами і доопрацьований українською стороною, дійсно лежить у них на столі", – зазначив він.

Єрмак наголосив на принциповості позиції України щодо виконання домовленостей лідерів чотирьох держав.

"У Нормандському форматі присутні чотири всім відомі сторони – Україна, Росія, Франція та Німеччина. У Тристоронньої контактній групі є три сторони – Україна, Росія та ОБСЄ. У рішенні лідерів Нормандського формату вже визначено, що «дорожня карта» виконання Мінських угод розробляється у відповідному чотиристоронньому форматі. Безумовно, в розробці плану може брати участь Тристороння контактна група. Але остаточно затверджувати «дорожню карту», на нашу думку, повинні саме глави чотирьох держав", – підкреслив голова ОПУ.

Єрмак наполягає на поверненні до повного припинення вогню як основи мирних домовленостей.

"Ми також продовжуємо наполягати, щоб протилежна сторона виконала домовленості, досягнуті на рівні лідерів держав Нормандської четвірки, про повний допуск представників місії ОБСЄ на окуповані території. На жаль, ця домовленість порушувалася весь останній рік. Втім, як і раніше. Без виконання цього пункту складно рухатися до виконання інших пунктів Мінських угод", - додав він.

Нагадаємо, що цього тижня видання "Коммерсант" опублікувало нібито документи, представлені Німеччиною і Францією щодо впровадження кластерів - кроків із завершення війни в ОРДЛО. Також ЗМІ навело пропозиції України та поправки Росії, втім не надало жодних доказів того, що ці документи існують саме в такому вигляді, як написали.