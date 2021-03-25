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Україна відкриє генконсульство в Г’юстоні цього року, - Єльченко

Це мало статися минулого року, але плани змінилися через пандемію.

Україна відкриє генконсульство в Г’юстоні цього року, - Єльченко

Нове Генеральне консульство України в Сполучених Штатах відкриється в Г’юстоні (штат Техас, США) цього року.

Про це заявив посол України у США Володимир Єльченко під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською діловою радою.

"Цього року ми відкриємо нове генеральне консульство в Г'юстоні - це мало статися минулого року, але через пандемію ми були змушені відкласти це", - наголосив дипломат.

За його словами, збільшення кількості українських представництв в США спрямоване на те, щоб опікуватися потребами наших громадян і бізнесів.

Нагадаємо, у День Соборності, 22 січня, Україна відкрила почесне консульство у Філадельфії - одному з найбільших міст східного узбережжя США.

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