У РНБО пояснили, чому Україна не вводить санкції проти Коломойського та його оточення

Україна не реагує на американські санкції проти олігарха Ігоря Коломойського і народних депутатів Олександра Дубинського і Андрія Деркача, оскільки не отримувала від США жодних документів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов, передає "Радіо НВ".

Зазначається, що усі три громадянина України потрапили під санкції США, а екс-регіонал Деркач був визнаний російським агентом. Українським політикам неодноразово задавали питання про те, чому Україна не вводить санкції проти них.

"Якщо країна відповідним чином буде передавати свої документи в Україні, ми будемо їх розглядати у відповідних інститутах, після чого можуть відбуватися ті процеси, про які ви зараз говорите. Це не моя примха чи якогось іншого члена РНБО, ми маємо справу з документами", - наголосив Данілов.

За словами секретаря РНБО, на сьогоднішній день ніяких документів по Коломойському, Дубинському або Деркачу в офіційних установах України немає. Тому Україна не може офіційно їх розглядати.

"Якщо вони будуть, це вже питання іншого порядку", - додав Данілов.

Нагаадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки внесли Коломойського до санкційного списку. Держдепартамент заявив про причетність бізнесмена до випадків корупції на посаді голови Дніпропетровської ОДА.