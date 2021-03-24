Ціна газу для населення за річним продуктом очікується в межах 7,4-8 грн за кубометр

Різниця в ціні може виникнути лише через "маржу".

Ціна природного газу для населення за річним продуктом, який планується ввести в Україні з 1 травня, очікується в межах 7,4-8 грн за кубометр.

Про це йдеться в статті Годовую цену газа определили без Кабмина.

"З інформації "Нафтогазу" випливає, що ціна, за якою компанія буде продавати газ, буде однакова і для її клієнтів, і для "ЙЕ Енергія". В такому разі різниця в ціні може виникнути лише через "маржу". За інформацією LB.ua, в результаті з 1 травня по річному продукту газ може коштувати в межах 7,4-8 грн", - йдеться в публікації.

Як повідомляли, вчора компанія "ЙЕ Енергія", яка постачає природний газ для продажу населенню, підписала з НАК "Нафтогаз України" угоду про закупівлю газу за ринковою ціною.

Нагадаємо, через холодну погоду взимку 2021 року Кабінет Міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. У лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче від 6,99 грн за кубометр. В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розробляється концепція річної ціни газу для населення. Кабмін також має намір зобов'язати ПАТ "Укргазвидобування" з квітня 2021 року продавати 100% відпуску обсягу природного газу всім учасникам ринку на умовах не гірших, ніж у групі "Нафтогаз".

НКРЕКП на засіданні 5 березня попередньо схвалила рішення, яким зобов'язала всіх постачальників газу пропонувати побутовим споживачам базовий річний пакет терміном дії з 1 травня по 30 квітня за фіксованою ціною.