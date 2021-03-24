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Шмигаль: ціна на електроенергію для населення у квітні залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год

Якою буде ціна в травні, поки не відомо.

Шмигаль: ціна на електроенергію для населення у квітні залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ціна на електроенергію для населення не буде збільшуватися і залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Про це він повідомив на засіданні уряду в середу.

"Державна компанія «Енергоатом» продовжить поставляти електроенергію для людей за пільговою ціною. Водночас ми дозволили «Енергоатому» повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти для ремонтів, модернізації та безпечного функціонування наших атомних електростанцій", - йдеться в повідомленні його пресслужби.

Рішення про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на "Енергоатом" діяло до 1 квітня. За рішенням уряду механізм ПСО для побутових споживачів на ринку електроенергії продовжено на один місяць, повідомила пресслужба Міненерго.

"Найближчим часом міністерство та інші державні інституції, що мають пряме чи опосередковане відношення до процесу споживання електроенергії населенням, продовжать працювати над  діджиталізованою системою, яка допоможе державі захищати вразливих споживачів  зокрема на ринку електроенергії, що в свою чергу має дозволити проаналізувати різні варіанти подальшого ціноутворення", - йдеться на сайті міністерства.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт. Нова фіксована ціна становить 1,68 грн/кВт-год із ПДВ.

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