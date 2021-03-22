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Шмигаль підтримав слова Байдена про Путіна-вбивцю

Внаслідок російської агресії проти України загинули більше 10 тисяч людей.

Шмигаль підтримав слова Байдена про Путіна-вбивцю
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав слова президента США Джо Байдена, який сказав, що вважає Володимира Путіна вбивцею.

Про це він сказав у інтерв'ю Handelsblatt під час візиту в Німеччину.

Журналіст Handelsblatt спитав Шмигаля, чи вважає він правильним твердження Байдена.

"Геополітична ситуація наразі не проста. Коронавірусна криза це тільки підсилює. Відповідно емоційними є настрої. Але з огляду на те, що Україна змушена вже сьомий рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинули більше 10 тисяч людей, я можу лише сказати: я підтримую такі формулювання Джо Байдена", - відповів прем'єр.

Переклад інтерв'ю Шмигаля є на сайті Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що після слів Байдена Росія відкликала з Вашингтона свого посла, а Путін зробив натяк на стан здоров'я Байдена.

В Україні посла Росії немає, але є окупаційні війська на Донбасі та в Криму.

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