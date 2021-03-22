Позачергове засідання Ради може відбутися 25 березня, - нардеп Железняк

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися у четвер, 25 березня.

Про це в Telegram-каналі повідомив глава парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"За позачергового засідання. З огляду на, що на сайті Ради висить офіційне повідомлення, що спікер (Дмитро Разумков, - ред.) полетів з робочим візитом, то поки говорять про четвер, 25 березня", - написав він.

При цьому Железняк наголосив, що сам вважає позачергове засідання "великою дурістю".

"Счітаю великою дурістю його збирати, але сподіваюся вистачить мудрості хоча б ще пару корисних законопроектів для країни поставити, а не лише політику", - додав нардеп.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на Банковій вулиці біля Офісу президента відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку. Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".

Після акції під ОП поліція відкрила кримінальне провадження, за статтею хуліганство затримали 26-річного Владислава Стафійчука. Пошкодження будівлі оцінили у 2 млн гривень.

Фракція "Слуга Народу" опублікувала заяву, у якій повідомила, що скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій. Водночас, джерела LB.ua у фракції зазначили, що засідання може відбутися не раніше четверга, оскільки голова парламенту Дмитро Разумков наразі знаходиться з офіційним візитом у Брюсселі та Луксембурзі.