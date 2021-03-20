Між Києвом і Берліном активно розвивається співпраця за напрямами енергоефективності, сталого міського розвитку та комунікації з громадськістю.

Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Правлячим бургомістром Берліна Міхаелєм Мюллером у ході робочого візиту до Німеччини, пише Урядовий портал.

“Ми готові до співпраці і за іншими напрямами — охорона здоров’я, міський транспорт, охорона довкілля, культура, молодь, спорт та інші. Берлін має унікальний досвід з об’єднання міста та подальшого створення та розвитку найсучаснішої інфраструктури. Впевнений, що завдяки співпраці з Берліном Київ стане ще більш сучасним та комфортним містом”, – підкреслив Глава Уряду.

Фото: Урядовий портал

Він додав, що цей візит сприятиме інтенсифікації відносин між Берліном та українськими містами.

Прем’єр-міністр відзначив високий рівень наукової співпраці між столицями та зауважив, що вони мають значний потенціал для зміцнення взаємин через низку проєктів, завдяки яким українські та німецькі наукові установи, університети й освітні центри зможуть між собою кооперуватись.

Фото: Урядовий портал

“Освіта – це основа розвитку держави. Враховуючи чисельну українську громаду, яка проживає в німецькій столиці та поблизу неї, ми б хотіли розглянути можливість відкриття українсько-німецької білінгвальної школи”, — зазначив Денис Шмигаль.

Фото: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

Зі свого боку Міхаель Мюллер підтримав пропозицію зміцнення відносин в освітній сфері. Правлячий бургомістр Берліна зауважив, що одним із кроків у цьому напрямку може стати налагодження партнерських відносин між українськими та німецькими школами для проведення обміну студентами й школярами.